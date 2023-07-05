Здоровье 05 июля 2023, 14:16 Терапевт Романенко рассказала, что мужчины тяжелее женщин переносят болезни из-за разницы в гормонах

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Часто бывает, что мужчины даже при первых признаках простуды и совсем небольшой температуре жалуются на самочувствие, но дело не в их инфантильности, а в гормонах. Об этом «ФедералПресс» рассказала терапевт, главный врач сети клиник «Твой доктор» Татьяна Романенко.

По ее словам, женские гормоны обладают свойствами, которые оказывают противовоспалительное действие и имеют антистрессовую активность. Мужчины же похвастаться таким не могут, отсюда и чувствительность к простудам.

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Еще одно важное отличие женщин и мужчин — в сосудах. Сильный пол проще переносит холод, но даже малейшее повышение температуры плохо влияет на состояние.

«Температура повысилась, нужно повысить теплоотдачу. Сосуды расширяются, теплоотдача увеличивается, и организм, проще говоря, остывает. У мужчин этот механизм менее выражен», — отметила терапевт.

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