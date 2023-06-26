26 июня 2023, 14:34
Терапевт Романенко посоветовала россиянам пить в жару воду комнатной температуры
Ледяная вода в жаркую погоду может стать причиной простудного заболевания. Для утоления жажды летом лучше всего пить воду комнатной температуры, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, температура потребляемой жидкости должна быть 26 градусов. Слишком холодная вода может ухудшить кровоснабжение слизистых.
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Врач отметила, что в таком случае при наличии у человека хронических заболеваний повышаются риски развития заболеваний глотки и миндалин.
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