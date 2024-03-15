Здоровье 15 марта 2024, 11:52 Терапевт Романенко посоветовала не торопиться весной убирать в шкаф зимнюю одежду

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С приходом первого тепла многие люди торопятся сменить зимнюю одежду на более легкую, но с этим не стоит торопиться. Об этом радио Sputnik рассказал терапевт Татьяна Романенко.

Она объяснила, что слишком легкая одежда и обувь чревата переохлаждением, из-за которого легко подцепить любую инфекцию. Поэтому крайне важно носить теплые ботинки или носки в случае с более легким вариантом. Также не стоит торопиться с переходом на короткие куртки. В сочетании с мини-юбкой и тонкими колготками есть риск застудить мочеполовую систему.

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«Это и риск переохлаждения мочеполовой системы, и так называемый „колготочный дерматит“ — хроническое переохлаждение, когда ношение колготок из синтетических материалов вызывает неприятное шелушение, покраснение кожи ног», — заявила Татьяна Романенко.

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