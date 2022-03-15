Терапевт Романенко перечислила болезни, возникающие после коронавируса

Сбой в работе щитовидной железы или сахарный диабет могут возникнуть на фоне перенесенного коронавируса. Об этом заявила терапевт Татьяна Романенко, написал Ura.ru.

«С учетом того, что рецепторы у коронавируса находятся по всему организму и страдать может как соединительная ткань, так и нервная ткань, легкие и сердце, соответственно, последствия могут быть у всех разные. После перенесенной инфекции нередко дебютируют такие заболевания, как сахарный диабет, может дать сбой щитовидная железа», — сказала Романенко.

По словам руководителя отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ, главного специалиста по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елены Мескиной, помимо заболеваний щитовидной железы встречаются болезни, связанные с нервами и суставами. Коронавирус может провоцировать воспалительные заболевания любых органов.