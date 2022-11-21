Здоровье 21 ноября 2022, 13:29 Терапевт Романенко объяснила, почему у некоторых людей не поднимается температура во время болезни Терапевт Романенко: иммунная система некоторых людей включается на начальном этапе Unsplash

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Терапевт, семейный врач, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснила, почему некоторые люди болеют без повышения температуры.

Повышенная температура, по словам медика, говорит о проявлении инфекционного или воспалительного процесса, когда организм борется с тем или иным инфекционным агентом.

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«Есть люди, которые болеют без температуры. Просто их иммунная система включается на начальном этапе», — добавила терапевт.

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Когда на слизистую попадают вирусные или бактериальные частички, туда сразу же устремляются лейкоциты, чтобы подавить инфекцию. Таким образом температура не успевает повыситься.

«Иногда иммунная система слишком активно реагирует на инфекцию, например, температура поднимается до 39 градусов и выше, когда можно ограничиться 38 градусами», — добавила Романенко.

Врач порекомендовала сбивать температуру лекарствами только в том случае, если она поднялась выше 38 градусов.