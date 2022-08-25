Терапевт Романенко назвала опасность лечения ран подорожником

Терапевт Татьяна Романенко рассказала, что прикладывать к ране только что сорванный подорожник может быть опасно. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она пояснила, что играет роль место, где было собрано растение. Если это произошло в городе или рядом находится трасса — такое лечение может нанести вред.

«Любое лекарственное растение, сорванное около дороги, может таить в себе массу опасностей. Оно может быть загрязнено какими-то бактериологическими продуктами, содержать в себе яйца гельминтов, накапливать соли тяжелых металлов», — пояснила врач.