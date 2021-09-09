Терапевт Романенко напомнила россиянам об опасности бабьего лета

Бабье лето, которое придет в Россию в сентябре, может привести к развитию простудных заболеваний и распространению вирусных инфекций. Об этом рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

Он отметила, что в период бабьего лета погода бывает очень обманчивой и может сильно меняться в течение одного дня: утренняя прохлада сменяться дневной жарой, а вечерние дожди — ночными холодами.

«Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов, это предрасполагает к заболеванию. На эту почву „садится“ любая инфекция», — пояснила врач.

При этом она добавила, что такая изменчивость погоды совсем не повод отказываться от прогулок на свежем воздухе. Чтобы не заболеть, достаточно правильно одеваться и отказаться от сарафанов, несмотря на припекающее солнце. Лучше всего следовать принципу многослойности: когда станет жарко, снять верхнюю одежду, а когда погода снова ухудшится — надеть ее обратно.

Особое внимание нужно уделять обуви. Осень — дождливое время года, поэтому нужно следить за тем, чтобы обувь не промокала. Если же ноги все-таки намокли, нужно как можно скорее высушить обувь или переобуться, потому что это верный способ заболеть.