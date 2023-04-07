Здоровье 07 апреля 2023, 15:38 Терапевт Романенко напомнила, что весной происходит всплеск респираторных заболеваний

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Весной происходит сезонный всплеск таких заболеваний, как ОРВИ, грипп и коронавирус. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, повышенная заболеваемость связана с тем, что люди начинают слишком легко одеваться. На улице теплеет, и они часто выбирают наряд не по погоде.

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«Весна — это в первую очередь всплеск респираторных инфекций: насморк, кашель, першение в горле. Речь не только об инфекциях, которые протекают тяжело — грипп, коронавирус. Массу неудобств доставляют и обычные ОРВИ», — отметила Татьяна Романенко.

Как добавило ИА Nation News, весной также часто обостряются аллергии и заболевания мочеполовой системы, например, цистит. Крайне важно при первом же недомогании обратиться за помощью к специалисту и исключить самолечение.

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