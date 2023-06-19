Здоровье 19 июня 2023, 11:05 Терапевт Романенко напомнила, что нельзя загорать с температурой и больным горлом

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Есть целый ряд заболеваний, при которых противопоказаны солнечные ванны. Об этом «Москве 24» напомнила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Простудные заболевания, стенокардия, обострение варикоза и все виды рака относятся к противопоказаниям для загара. Потому что все эти заболевания могут усугубиться под воздействием солнечных лучей.

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«Что касается повышенного давления, то во время принятия солнечных ванн может активизироваться микроциркуляция, повыситься до некоторой степени температура тела и самочувствие также ухудшится», — подчеркнула врач.

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