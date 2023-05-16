Здоровье 16 мая 2023, 16:36 Терапевт Романенко: боли в ногах у людей старше 60 лет указывают на патологии позвоночника

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С возрастом в нижних конечностях людей происходят дегенеративные процессы, которые становятся причиной боли в ногах. Неприятные ощущения могут указывать на патологии позвоночника, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в основном дегенеративные изменения затрагивают хрящевые и костные структуры. Также у людей старше 60 лет развивается остеопороз, из-за которого передавливаются нервные окончания и появляются боли в ногах.

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Кроме того, неприятные ощущения в конечностях и онемения могут возникать при грыжах и сахарном диабете.