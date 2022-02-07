Терапевт Родченкова рассказала, как избежать «офисных» болезней

Сидячая работа, особенно за компьютером, может привести к проблемам со здоровьем. Как избежать появления «офисных» болезней, рассказала в эфире радио Sрutnik врач-терапевт Галина Родченкова.

Малоподвижный образ жизни грозит заболеваниями опорно-двигательного аппарата, варикозами, а также геморроем. Нездоровое питание и стрессы могут привести к ожирению и проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Чтобы избежать многих проблем, следует завести несколько полезных привычек.

«Для глаз надо периодически использовать упражнения. Необходимо следить за рационом питания, избегать популярных „забегаловок“. Чтобы не было варикоза и геморроя, надо взять за правило делать перерывы каждые полчаса. Это может быть небольшая гимнастика, короткая прогулка. Можно подниматься на этажи не на лифте, а по лестнице. Лучше избегать сверхурочной работы», — посоветовала врач.