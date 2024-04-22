Здоровье 22 апреля 2024, 14:22 Терапевт Рябков рассказал, что аспирин или ибупрофен помогают убрать головную боль в короткое время

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Такие обезболивающие препараты как аспирин и ибупрофен являются лучшим способом убрать головную боль в короткие сроки. Об этом Life сообщил врач-терапевт Андрей Рябков.

В том случае, если головную боль спровоцировало повышенное давление, следует принять лекарственные препараты для его нормализации. Холодный компресс за счет низкой температуры поможет сузить кровеносные сосуды и привести к облегчению боли.

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Во время головной боли хорошо бы размять шею, виски и лоб. Легкий массаж поможет расслабить напряженные мышцы и улучшить циркуляцию крови, пояснил Рябков.