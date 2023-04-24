24 апреля 2023, 18:31
Терапевт Рябков: пониженное давление повышает риски развития инсульта
У людей с пониженным артериальным давлением возрастают риски возникновения инсульта и почечной недостаточности. Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Рябков в беседе с «Мослентой».
По словам специалиста, гипотония зачастую становится причиной повышенной утомляемости, слабости и усталости. Также низкое давление провоцирует нехватку кислорода в крови, из-за чего возрастают риски развития инсульта.
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Как сообщило ИА Nation News, люди с таким давлением остро ощущают перепады температур и подвержены обморочным состояниям.
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