Здоровье 24 апреля 2023, 18:31 Терапевт Рябков: пониженное давление повышает риски развития инсульта

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У людей с пониженным артериальным давлением возрастают риски возникновения инсульта и почечной недостаточности. Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Рябков в беседе с «Мослентой».

По словам специалиста, гипотония зачастую становится причиной повышенной утомляемости, слабости и усталости. Также низкое давление провоцирует нехватку кислорода в крови, из-за чего возрастают риски развития инсульта.

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Как сообщило ИА Nation News, люди с таким давлением остро ощущают перепады температур и подвержены обморочным состояниям.