Здоровье 27 марта 2023, 18:57 Терапевт Ратникова рассказала, какие болезни провоцируют магнитные бури Терапевт Ратникова заявила, что магнитные бури провоцируют гипертоническую болезнь

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Магнитные бури способны обострять уже существующие заболевания. Терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Ратникова рассказала, кому стоит внимательнее отнестись к своему здоровью в период магнитных бурь 30 марта и 2 апреля. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что в данный период могут обостряться заболевания сердечно-сосудистой системы, среди которых гипертоническая болезнь, повышение артериального давления, ишемическая болезнь сердца. Хуже также может стать людям, которые страдают проблемами с нервной системой и дыханием.

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«Некоторые исследования доказывают связь между магнитными бурями и повышением уровня кортизола (гормона стресса) в крови, а также норадреналина, гормонов щитовидной железы», — пояснила медик.