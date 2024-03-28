Здоровье 28 марта 2024, 18:40 Терапевт Ратникова рассказала, что бессонница и упадок сил могут быть симптомами анемии

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Рассеянность, нарушение сна и упадок сил могут говорить не только о сезонной усталости, но и об анемии. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-терапевт Анна Ратникова.

Еще одним неожиданным сиптомом анемии врач назвала желание съесть что-то, что обычно в пищу не употребляют. Например, внезапно возникшая потребность погрызть лед должна заставить насторожиться.

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«Безусловно, одной из причин анемии является дефицит железа. Он проявляется в виде слабости, утомляемости, снижении физической активности», — отметила терапевт.

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