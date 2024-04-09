Здоровье 09 апреля 2024, 17:38 Терапевт Ратникова предупредила, что бесконтрольный прием БАДов может навредить печени

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Популярность БАДов растет, однако их бесконтрольный прием может не только не помочь, но и навредить здоровью человека. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-терапевт, кардиолог Анна Ратникова.

Она предупредила, что БАДы почти никогда не проходят клинические испытания. Также нельзя точно сказать, какое именно количество витаминов и микроэлементов содержится в добавках. А их избыток поражает печень и почки.

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«В особенности жирорастворимых витаминов достаточно часто выражен токсический эффект. Речь идет о витаминах А, D, Е и К. И 20% тяжелого состояния лекарственного поражения печени связано с употреблением биологически активных добавок к пище», — заявила врач.

Она добавила, что необходимые витамины можно получать из сбалансированного питания, а не из БАДов.

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