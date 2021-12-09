Терапевт рассказала, о чем может свидетельствовать постоянная сухость во рту

Врач-терапевт Сури Дадашева рассказала, о чем может говорить постоянная сухость во рту и чувство жажды, несмотря на обильное питье. По словам специалиста, такие признаки указывают на диабет второго типа. Об этом написало РИА «Новости».

Помимо сухости во рту, о диабете могут свидетельствовать частые походы в туалет и неутолимое чувство голода. Также человека должны обеспокоить слабость, потливость и плохая регенерация ран.

«Для людей, находящихся в зоне риска, важно поддерживать здоровый образ жизни, нормализовать массу тела, вести регулярную физическую активность, избегать стрессовых ситуаций», — процитировало ИА Nation News слова Дадашевой.

По словам терапевта, раз в шесть месяцев необходимо сдавать анализ на гликированный гемоглобин. Если результат будет выше 6%, необходимо посетить эндокринолога, заключила Дадашева.