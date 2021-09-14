Терапевт рассказал, как быстро восполнить нехватку витаминов

Недостаток витаминов может вести к множеству неприятных последствий. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о самом легком способе восполнить нехватку витаминов в организме. Об этом сообщили Nation News.

При недостатке в организме витамина B12 человек может столкнуться с такими симптомами, как анемия, усталость, бледность кожи, одышка, учащенное сердцебиение, предобморочное состояние и воспаление языка. Также пострадать может и нервная система.

«Есть признаки: сухость волос, ухудшение состояния ногтей, зрения, аккомодации (способность фокусироваться — прим. ред.). Также к признакам нехватки витаминов относится шелушение кожи, тремор рук, жажда и так далее. Признаков очень много», — рассказала Алексеева.

Врач посоветовала регулярно сдавать анализы. С полученными результатами можно обращаться к специалисту, который поможет разработать схему лечения. Обычно такие решения принимают эндокринологи и терапевт.

«Сейчас очень много хороших пищевых добавок, витаминов, которые посоветуют конкретному пациенту. Самое главное — не пищевые добавки и витамины, получаемые извне, а те, что синтезируются организмом, те, что мы получаем из пищи. То есть очень важно наладить питание», — подчеркнула Алексеева.