Терапевт рассказала, что надо носить и есть в жаркую погоду

Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила радиостанции «Говорит Москва», какую одежду надо носить при жаркой погоде.

«Самое первое — это должна быть одежда, не стесняющая ваши сосуды. Не обтягивающая, не синтетическая, гигроскопичная, из натуральных тканей светлого цвета. Тогда будет легче дышать и идти будет свободно», — посоветовала специалист.

По ее словам, также нужны солнцезащитные очки и крем. Кроме того, важно закрывать голову. Для женщин подойдет шляпка с полями, для мужчин — кепка.

«Можно носить с собой термальную воду в аэрозолях. Брызгать надо на лицо, на шею и на места крупных сосудов», — продолжила врач.

Она порекомендовала не выходить на улицу с 12 до 18 часов, а при нахождении дома обливаться или постоянно принимать душ. Что касается пищи, то она должна быть легкой.

«Творог, молочные продукт, каши, обязательно фрукты и овощи. <…> Пусть будет овощной суп, паровые котлетки. <…> Воду пить постоянно мелкими глотками в течение всего дня», — заключила Алексеева.