Терапевт рассказал, при каком пульсе стоит обращаться к врачу

Заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ Михаил Кобрянов заявил, что с частотой сокращений сердца более 100 ударов в минуту следует обратиться к врачу. Об этом сообщило издание «Прайм».

Лечащий доктор в таком случае должен назначить ЭКГ и суточный мониторинг по Холтеру. Если же человек, помимо учащенного пульса, испытывает сильную слабость, необходимо сразу же вызывать скорую помощь, добавил Кобрянов.

«В случаях, когда приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 миллиметров ртутного столба, необходим вызов бригады скорой медицинской помощи», — процитировало слова специалиста издание РИА ФАН.

Для того, чтобы держать пульс в норме, терапевт посоветовал наладить режим сна, следить за весом, а также отказаться от курения и продуктов с содержанием кофеина.