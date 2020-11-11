Терапевт рассказал о возможном искажении обоняния из-за использования масок

В период пандемии коронавируса ношение в общественных местах масок и перчаток обязательно. Люди соблюдают санитарные правила, чтобы обезопасить себя от инфицирования СОVID-19. Нарушителям таких мер грозит наказание в виде штрафа.

Однако длительное нахождение в маске вызывает у человека дискомфорт. Помимо прочего, на некоторое время может меняться восприятие запахов. Как пояснила специалист, это реакция на химический материал, из которого сделана любая профессиональная маска.

«Она дает такой неестественный запах. Поэтому в течение нескольких секунд-минут, — у всех по-разному, — после того как ее снимаешь, может кратковременно портиться обоняние», — отметила Лапа.

Еще под маской накапливается все, чем человек дышит и что выделяет из ротовой полости. По словам врача, с этим ничего нельзя поделать. Если стало совсем тяжело находиться в маске, необходимо выйти на свежий воздух и хорошо подышать.

В качестве профилактики заражения коронавирусом терапевт посоветовала промывать нос и пользоваться оксолиновой мазью перед выходом из дома.