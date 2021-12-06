Терапевт рассказал о пользе ферментированных продуктов для кишечника и мозга

Поддерживать необходимый уровень кислотности кишечника нужно для хорошей работы всего организма и профилактики многих заболеваний. Делать это можно с помощью регулярного употребления ферментированных продуктов, рассказал «Газете.ru» врач-терапевт Хенниг Сартор.

«Неправильное пищеварение — это медленный транзитный запор, в результате которого возникает интоксикация. Состав бактерий в кишечнике имеет связь с заболеваниями различных органов: например, нервно-психические заболевания, хронические воспалительные заболевания кишечника, метаболический синдром, такой как ожирение или диабет, заболевания костей и мышц, ревматические заболевания», — рассказал специалист.

Для нормальной работы кишечника уровень кислотности в нем должен превышать 7 Ph, иначе в организме будут вырабатываться токсичные желчные кислоты, ограничивающие обмен глюкозы в мозге. Это может привести к различным когнитивным нарушениям.

«Это может привести к атрофии мозга и, в конечном итоге, к болезни Альцгеймера. В заботе о здоровье есть два важных аспекта: выработка токсинов, которую следует избегать путем уменьшения переедания и вымывание накопившихся токсинов путем очистки. При соблюдении принципов правильного питания и своевременной детоксикации колонии „хороших“ бактерий в нашем кишечнике растут, вытесняя патогенную микрофлору», — пояснил Сартор.

Для того, чтобы поддерживать правильный уровень кислотности в кишечнике, врач посоветовал включать в рацион ферментированные овощи, например, квашеную капусту, а также блюда азиатской кухни.