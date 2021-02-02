Терапевт рассказал, на какие болезни указывает неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта - повод задуматься о посещении врача. Этот симптом может указывать на многие заболевания.

С неприятным запахом изо рта, или галитозом, сталкиваются около 70% людей. Об этом рассказала терапевт Арина Жегалина Пятому каналу.

«В 90% случаев это бывает при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась. Это запущенный кариес, это выраженный пародонтоз, кровоточивость зубов», — отметила Жегалина.

Неприятный запах может указывать на воспаление небных миндалин, заболевания кишечного тракта, печени.

Арина Жегалина советует следить за гигиеной полости рта и обратиться к стоматологу. Если проблем с зубами нет, то стоит посетить терапевта, лор-врача или гастроэнтеролога.

Пять способов, как устранить неприятный запах изо рта в короткий срок, когда не спасает регулярное применение зубной пасты, ранее рассказала «360» врач‐стоматолог Ирина Першина. Однако побороть симптом в долгосрочной перспективе поможет только устранение его причины.