Терапевт рассказал, можно ли пожилым людям окунаться в прорубь

Врач-терапевт Марат Фаррахов заявил, что даже частичное погружение в прорубь вызывает большой выброс гормонов стресса в организме. Есть ли противопоказания при купании в проруби для пожилых людей, он рассказал в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, людям с заболеваниями сердца и сосудов лезть в прорубь ни в коем случае нельзя.

«К серьезным противопоказаниям относятся ишемическая болезнь сердца (стенокардия), артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), перенесенные в течение последних двух лет острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), наличие тромбов любой локализации, любые оперативные вмешательства на сосудах, установка стентов, аорто-коронарное шунтирование, врожденные аномалии развития сердца», — добавил врач.

Помимо вышеперечисленных, противопоказаниями являются острая болезнь или истощенное состояние организма, беременность, младенческий и ранний детский возраст. Если не соблюдать правила, погружение может закончиться смертью прямо в проруби, резюмировал терапевт.