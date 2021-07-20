Терапевт рассказал, как долго может длиться постковидный синдром

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что переболевшие коронавирусом могут страдать посковидным симптомом. Исходя из наблюдений медиков, длится он от одного до трех месяцев. Об этом написал Ura.ru.

Если в прошлом году, по словам терапевта, врачи думали, что это единичные случаи и не придавали этому значения, то сейчас такая проблема уже не редкость. Примерно у трех четвертей перенесших ковид он длится от четырех до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и дольше.

Основные признаки этого синдрома — депрессия и выраженная слабость. Также часто отмечаются головные и суставные боли, нарушение сна, расстройство терморегуляции. Для того, чтобы быстрее преодолеть этот недуг, нужно заниматься физическими упражнениями. В качестве реабилитации отлично подойдет неспешная, но долгая ходьба.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят люди, уже имеющие проблемы со здоровьем. Длительный стаж курения и ожирение так же, как и сердечно-сосудистые проблемы, сказываются на тяжести заболевания. Иммунолог посоветовала вести здоровый образ жизни, чтобы быстрее восстановиться.