Терапевт рассказал, для кого опасно резкое потепление в Москве

Москвичам, ведущим нездоровый образ жизни, могут доставить неудобства резкие скачки температуры. Также могут плохо себя почувствовать пожилые горожане. Об этом рассказала иммунолог Ирина Ярцева. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

Эксперт рассказала, что здоровым гражданам не грозят какие-либо последствия из-за резкой смены погоды. Тем, кто регулярно занимается спортом, бояться нечего, уверила врач-терапевт.

«Другое дело — люди в возрасте, а также с вредными привычками и неправильным образом жизни. Курение, алкоголь, гиподинамия, ожирение, употребление острой и жирной пищи либо пищи с большим содержанием легких углеводов — все это повреждает сосудистую стенку. В результате сосуды перестают быть эластичными и уже не могут так хорошо компенсировать атмосферные изменения внешней среды», — рассказала врач.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что 13 апреля жителей столице может ждать аномально теплая погода. Столбик термометра будет колебаться от 21 до 23 градусов в дневное время суток.