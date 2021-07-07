Терапевт рассказал, что делать при отсутствии антител после вакцинации

Положительный эффект от вакцинации или перенесенного заболевания для иммунной системы определяется не только антителами, но и другими защитными механизмами. Такое мнение высказал врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Александр Доленко.

«На данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет», — рассказал врач агентству «Прайм».

Спустя год после начала пандемии коронавируса в мире были зафиксированы случаи, когда человек заболевал даже с высоким уровнем антител, отметил Доленко. При этом вероятность заболевания действительно снижается, если антитела после болезни или вакцинации сформировались.

Однако положительный эффект от вакцинации или перенесенного заболевания сейчас определяется не только титром антител, но и специфическими Т-лимфоцитами и Т-клетками памяти.

Если иммунная система никак не отреагировала на вакцину, то нужно ревакцинироваться другой через несколько месяцев. По словам Доленко, такое бывает у людей пожилого возраста.

При этом врач советует не сравнивать показатели разных людей. У всех иммунная система разная, поэтому реагировать она будет по-разному. Он напомнил, что ВОЗ рекомендовала не проверять антитела после вакцинации или перенесенного заболевания.

«Однако если вы все-таки хотите узнать результаты вакцинации, то сделайте тест через 21 день от второй прививки или позже. Не стоит торопиться и бежать на анализ раньше этого времени, данные, скорее всего, не будут точными», — добавил врач.