Терапевт рассказал, чем опасен освежитель воздуха

Во многих помещениях есть освежители воздуха. Однако, несмотря на их пользу, они могут быть крайне опасны для здоровья. О том, почему они небезопасны, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Ридусом».

Эксперт отметила, что самыми безвредными средствами являются ароматические диффузоры с натуральными эфирными маслами.

«Эти освежители совершенно безопасны, потому что не содержат никаких вредных для человека веществ. Но с другой стороны, освежители-спреи содержат фреоны, которые достаточно опасны, но только в больших количествах», — объяснила врач.

Она отметила также, что вещества, содержащиеся в освежителях воздуха, могут спровоцировать приступ аллергии и бронхиальной астмы, а также ряда легочных заболеваний.

«Из-за целого „букета“ химических элементов в освежителях человек с аллергией может даже задохнуться или получить анафилактический шок. Людям с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом или легочными проблемами совсем не нужно пользоваться освежителями, но обычно они об этом знают», — пояснила Лапа.