Здоровье 11 мая 2023, 00:23 Терапевт Раменский рассказал, как избежать болезней сердца Терапевт Раменский посоветовал заниматься спортом, чтобы избежать болезней сердца

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Защититься от рака и заболеваний сердца можно с помощью активного кровообращения. Такой информацией поделился врач-терапевт Павел Раменский. Об этом сообщил NEWS.ru.

Медик пояснил, что «разогнать» кровь можно с помощью спорта. При физической активности в организме начинаются восстановительные механизмы. Кроме того, во время занятий происходит высвобождение антиоксидантов и противовоспалительных молекул, написали «Народные новости».

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При этом недостаток нагрузок приводит к обострению хронических заболеваний и развитию новых.