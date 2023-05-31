Здоровье 31 мая 2023, 12:45 Терапевт Раменский рассказал, что форму груди после мастэктомии можно восстановить с помощью имплантов

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Врач-терапевт Павел Раменский в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что восстановить форму груди у женщин после мастэктомии можно либо с помощью имплантов, либо с помощью тканей пациентки.

Способ восстановления имплантами пользуется большей популярностью, поскольку позволяет максимально точно воссоздать естественную форму груди.

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«Другим методом восстановления формы груди является реконструкция с использованием собственной ткани пациента. В этом случае пластический хирург использует кожу, мышцы и жировую ткань пациента для создания новой груди», — рассказал медик.

После этой операции пациентке предстоит пройти более длительный реабилитационный период, резюмировал Раменский.