Терапевт предупредила об опасности наркоза

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала ИА Ura.ru, что наркоз может быть опасен для людей, которые склонны к аллергии.

Лапа объяснила, что аллергические реакции может вызвать обезболивание новокаином либо лидокаин.

«Новокаиновый наркоз — составляющее грибковое, пенициллинового ряда, и при его применении всегда идет реакция на пенициллин, что очень опасно», — обратила внимание врач.

По ее словам, может случиться анафилактический шок, отек Квинке.

Она добавила, что при проведении процедур с применением наркоза пациентам нужно заранее говорить о своих склонностях к каким-либо аллергиям.

«Медики перед вмешательством всегда должны спрашивать у пациентов, а они в свою очередь подробно рассказывать, есть ли реакции на пенициллин, сладкое. Так как сейчас это достаточно частое явление, почти 50% россиян — аллергики. Также сейчас врачи применяют современные препараты, которые не вызывают таких реакций, например, ультракоин, что используется при лечении зубов», — добавила Лапа.