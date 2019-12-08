  • Терапевт предупредила о проблемах с позвоночником в случае горизонтальных родов

    08 декабря 2019, 01:57

    Светлана Степанова

    Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова считает неестественными роды в горизонтальном положении. Это вредит и матери, и ребенку. Свою позицию медик объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
    Терапевт предупредила о проблемах с позвоночником в случае горизонтальных родов

    По словам Горяйновой, главной причиной заболеваний позвоночника у детей является неправильное родовспоможение, которое оказывают врачи.

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    «Роды в горизонтальном положении — это не совсем естественно. Мы близки к животным, и такая традиция к родовспоможению, когда женщина находится в горизонтальном положении — это физиологически неправильно», — заявила врач.

    Она отметила, что головка ребенка, проходя через родовые пути, стремится вниз, а ее искусственно направляют параллельно кровати Рахманова. В результате на кости черепа возрастает нагрузка. Также негативное влияние оказывается и на шейный отдел позвоночника младенца.

    «Еще силы гравитации неправильно распределяются в этот момент, это приводит к дополнительным травмам. Родовспоможение в таких условиях приводит чаще всего к подвывиху первого шейного позвонка, Атланта, а в дальнейшем к атрофии и неправильному балансу распределения тонуса мышц», — подчеркнула медик.

    Горяйнова добавила, что дети длительное время не могут самостоятельно держать головку, а потому нет правильно взаимодействия центральной нервной системы и организма в целом. Это приводит к уменьшению кровоснабжения как мозжечка, так и всего мозга. В результате ребенок медленно развивается, у него формируются в шейном отделе дегенеративно-дистрофические структуры.

    Врачи поделилась, что рада появлению в России родильных домов, где практикуется вертикальное родовспоможение.

    Министерство здравоохранения подсчитало, что в 2018 году новорожденные россияне чаще всего страдали от заболеваний органов дыхания. На втором месте в рейтинге детский болезней врожденные аномалии, родовые травмы, а также иные состояния, которые возникают в перинатальный период. В течение года таких патологий было зарегистрировано более 410 тысяч.