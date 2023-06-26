Здоровье 26 июня 2023, 03:28 Терапевт предупредил об опасности приема мочегонных препаратов Терапевт Сапего: самостоятельное употребление мочегонных грозит обезвоживанием РИА «Новости»

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Самостоятельный прием мочегонных препаратов для снятия отеков может нанести вред здоровью, поэтому их лучше заменить на продукты. Об этом врач-терапевт Георгий Сапего предупредил в интервью радио Sputnik.

«Мочегонные влияют на уровень в крови калия, кальция, глюкозы и мочевой кислоты. Может случиться нарушение сердечного ритма от перепадов калия или обострение подагры или проявится сахарный диабет», — подчеркнул он.

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При приеме мочегонных почки с надпочечниками начнут задерживать воду и после этого появляется отечность. Также перед назначением лекарственных средств врачи должны учитывать большое количество факторов.

«Чаще всего мочегонные применяют при повышенном артериальном давлении. С этой целью обычно назначают так называемые тиазидные диуретики», — объяснил Сапего.

Такие препараты назначают также при задержке жидкости в организме, они помогают при циррозе печени или при отечности ног при сердечной недостаточности. В редких случаях мочегонные могут посоветовать для задержки воды в организме.

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