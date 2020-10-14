Терапевт посоветовал промывать нос, чтобы защитится от вирусов

Отмечается, что в человеческий организм вирусы проникают через носовые проходы. Скапливающаяся там слизь является для инфекций питательной средой.

Поэтому, по словам специалиста, необходимо промывать нос, чтобы очистить проходы от слизи.

«Морская соль не только вымывает слизь, но и обеспечивает поддержание в носу щелочной среды, в которой вирусы не живут», — указала собеседница издания.