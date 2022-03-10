Терапевт посоветовал не использовать средства народной медицины
Терапевт Голубенко: народные методы лечения могут быть опасны для здоровья
Народные методы лечения могут быть не только не полезны, но даже опасны для здоровья человека. Таким мнением поделилась врач-терапевт Лидия Голубенко. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
Самым опасным способом самолечения является уринотерапия. Врач объяснила, что вместе с мочой из организма выводятся все ненужные вещества. Использование этого вещества в медицинских целях точно не принесет пользы.
При этом специалист подчеркнула, что не стоит использовать соки для лечения насморка. Они могут стать причиной ожога или ринита.