Терапевт посоветовал не использовать средства народной медицины

Народные методы лечения могут быть не только не полезны, но даже опасны для здоровья человека. Таким мнением поделилась врач-терапевт Лидия Голубенко. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Самым опасным способом самолечения является уринотерапия. Врач объяснила, что вместе с мочой из организма выводятся все ненужные вещества. Использование этого вещества в медицинских целях точно не принесет пользы.

При этом специалист подчеркнула, что не стоит использовать соки для лечения насморка. Они могут стать причиной ожога или ринита.