Здоровье 18 июля 2023, 16:43 Терапевт Попова рассказала, что чем дольше жало пчелы остается в теле, тем больше яда из него выйдет

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Если оса может ужалить человека несколько раз, то пчела, оставляя свое жало в теле, сразу же погибает. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-терапевт клиники DocMed Римма Попова.

После того, как вы обнаружили в коже жало, его нужно максимально аккуратно извлечь. Врач объяснила, что чем дольше жало остается в теле, тем больше яда из него выйдет.

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После извлечения жала необходимо промыть травмированный участок кожи водой, а затем наложить холодный компресс. Также можно выпить обезболивающее и антигистаминное лекарство, если образовался отек.