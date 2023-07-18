18 июля 2023, 16:43
Терапевт Попова рассказала, что чем дольше жало пчелы остается в теле, тем больше яда из него выйдет
Если оса может ужалить человека несколько раз, то пчела, оставляя свое жало в теле, сразу же погибает. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-терапевт клиники DocMed Римма Попова.
После того, как вы обнаружили в коже жало, его нужно максимально аккуратно извлечь. Врач объяснила, что чем дольше жало остается в теле, тем больше яда из него выйдет.
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После извлечения жала необходимо промыть травмированный участок кожи водой, а затем наложить холодный компресс. Также можно выпить обезболивающее и антигистаминное лекарство, если образовался отек.
Врачи
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