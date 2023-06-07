Здоровье 07 июня 2023, 19:50 Терапевт Пивоварова посоветовала в жару больше пить и ограничить физнагрузку

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В период сильной жары нужно соблюдать простые правила, чтобы легче ее пережить и не навредить организму. Об этом News.ru рассказала терапевт Оксана Пивоварова.

Во-первых, она предостерегла от употребления горячих напитков. Она рекомендовала пить больше негазированной воды и добавить в рацион нежирные молочные продукты.

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«После полудня и до четырех вечера ограничьте физическую активность, под запретом тяжелая физическая нагрузка», — рассказала Оксана Пивоварова.

Также в жару стоит отказаться от жирной пищи алкоголя. Иначе это дает организму дополнительную нагрузку.

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