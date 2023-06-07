Здоровье 07 июня 2023, 14:45 Терапевт Пивоварова порекомендовала при тепловом ударе сделать пострадавшему холодный компресс

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При тепловом ударе пострадавшего следует положить в тень или прохладное место и сделать холодный компресс. Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила врач-терапевт Оксана Пивоварова.

По словам медика, первыми признаками теплового удара являются покраснение кожи, головокружение, слабость, тошнота, головная боль.

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«До приезда скорой прикладывайте холодный компресс на лоб, подмышечные впадины, подколенные ямки. Мокрые полотенца меняйте каждые две-три минуты и охлаждайте их только в холодной воде», — добавила врач.

Если пострадавший находится в сознании, ему нужно дать выпить прохладной воды небольшими глотками.