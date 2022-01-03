Терапевт перечислил пять привычек, которые помогут продлить жизнь

Чтобы увеличить продолжительность жизни, важно соблюдать режим. Это касается и питания, и сна, и обязательной физической активности, заявил эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт Александр Лаврищев.

В первую очередь специалист напомнил о важности зарядки. По его словам, следует организовывать пятиминутные разминки и на рабочем месте, а также по возможности больше ходить пешком, написала kp.ru.

Второй важный момент — продолжительность сна. Лаврищев подчеркнул, что от сна зависит и физическое, и психическое здоровье. По возможности следует ложиться в кровать до полуночи.

Третья привычка касается питания. Врач посоветовал завести здоровую тарелку. При этом он предупредил об опасности экстремальных диет. Лаврищев обратил внимание, что для поддержания здорового веса достаточно следовать основным принципам здорового питания, не впадая в крайности.

Также доктор упомянул о диспансеризации, которую можно пройти в поликлинике по полису ОМС. Этот процесс помогает выявить те или иные заболевания на ранней стадии, а также держать под контролем хронические болезни.

И пятый совет — управление стрессом. Лаврищев указал на то, что проблемы в эмоциональной сфере бьют и по физическому состоянию.

«Если не обращать внимания на проявления стресса, он превратится в хронический — с постоянной усталостью, снижением концентрации внимания, работоспособности и т. д. Дальше это может перерасти в выгорание», — предупредил специалист.

Он посоветовал меньше общаться с людьми, вызывающими негативные эмоции, не бояться говорить слово «нет», стараться смотрите на вещи более перспективно. Еще один метод справиться со стрессом — временный отказ от гаджетов.