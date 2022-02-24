Терапевт перечислил факторы, определяющие реакцию организма на бустерную прививку

Бустерная доза вакцины против коронавируса, в большинстве случаев, переносится легче, чем первые две, однако бывают и исключения. Таким мнением в беседе в радиостанцией Sputnik поделился врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

На то, как человеческий организм воспримет вакцину, влияет множество факторов.

«Мы вчерашние — это не мы завтрашние. У нас есть различные маркеры. Даже не сильно заметное ОРВИ может сказаться на нашем самочувствии. Мы, например, не выспались или, предположим, у нас был стресс или еще что-то в этом роде. Каждый из этих факторов вносит свою лепту в общую картину готовности нашего организма к вакцинации. У женщин, например, фаза менструального цикла тоже имеет некоторое значение. Влияет большое количество переменных, и когда они все вместе складываются, мы имеем реакцию, в том числе на вакцину», — отметил Водовозов.

При бустерной вакцине, по словам медика, довольно быстро поднимается уровень антител и появляются признаки активации клеточного иммунитета. Возможно из-за того, что все протекает быстрее, чем при обычной вакцинации, нет выраженной реакции и нежелательных явлений, заключил терапевт.