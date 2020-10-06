Терапевт оценил лечение СОVID-19 уксусом и хождением по стеклу

По ее словам, «прогулки» по острым предметам действительно могут оказывать положительное воздействие на организм за счет стимуляции рефлекторных точек на ногах. При этом от СОVID-19 такой метод защитить точно не сможет. Помимо прочего, это «лечение» вредит здоровью неподготовленного человека. Например, есть опасность усугубить течение заболеваний позвоночника.

Еще некоторые россияне считают, что защититься от коронавируса поможет прием внутрь соды, перекиси и уксуса. Есть мнение, что эти жидкости восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме, а значит повышают иммунитет.

«Восстанавливать кислотно-щелочной баланс нужно при помощи продуктов, а не таких сильнощелочных жидкостей, как сода и перекись. Использование подобных методов народной медицины даже может привести к слепоте и раку желудка», — предупредила медик.

Она добавила, что клизмы с раствором соды чреваты разрушением стенок кишечника. Это негативно влияет на работу иммунной системы.