Здоровье 21 июля 2023, 23:37 Терапевт Османов рассказал, из-за чего летом может возникать ОРВИ Терапевт Османов предупредил о риске развития ОРВИ из-за грязного кондиционера

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Использование загрязненного кондиционера может приводить к развитию ОРВИ летом. Такой информацией поделился терапевт Рустем Османов, сообщил Life.

По словам специалиста, риску развития подобного заболевания летом особенно подвержены люди с низким иммунитетом. Поэтому им важно не отказываться от витаминов и придерживаться здорового рациона, написала Pravda.Ru.

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«Бытовой кондиционер может не справляться, если в помещении находятся слишком много людей. В воздухе начнут скапливаться бактерии и вирусы, что увеличит риск заражения простудой», — пояснил Османов.