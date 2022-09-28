Терапевт Османов посоветовал не лечить похмелье алкоголем и кофе | 360°

Здоровье 28 сентября 2022, 17:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Терапевт Османов посоветовал не лечить похмелье алкоголем и кофе

Читать 360tv в

Кофе, алкоголь, мясной бульон и поход в баню не подойдут для лечения похмелья. Об этом изданию «Мослента.ру» рассказал врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов.

По словам медика, все вышеперечисленные методы могут лишь ухудшить состояние человека.

Реклама

«Утром рекомендуется заменить кофе на воду, какао или травяной чай. Для того, чтобы ускорить процесс выведения алкоголя из организма, нужно пить как можно больше обычной воды», — процитировало РИА ФАН слова Османова.

Реклама

Врач отметил, что вместо бани лучше принять контрастный душ. Он поможет снять признаки похмелья без вреда для сердца и сосудов.

0 0 0 0 0 0