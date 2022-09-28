Терапевт Османов посоветовал не лечить похмелье алкоголем и кофе | 360°

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Терапевт Османов посоветовал не лечить похмелье алкоголем и кофе

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Кофе, алкоголь, мясной бульон и поход в баню не подойдут для лечения похмелья. Об этом изданию «Мослента.ру» рассказал врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов.

По словам медика, все вышеперечисленные методы могут лишь ухудшить состояние человека.

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«Утром рекомендуется заменить кофе на воду, какао или травяной чай. Для того, чтобы ускорить процесс выведения алкоголя из организма, нужно пить как можно больше обычной воды», — процитировало РИА ФАН слова Османова.

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Врач отметил, что вместо бани лучше принять контрастный душ. Он поможет снять признаки похмелья без вреда для сердца и сосудов.

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