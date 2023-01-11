Здоровье 11 января 2023, 12:23 Терапевт Ольга Чиркова рассказала об идеальной музыке для занятий спортом freepik

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Лучше всего заниматься спортом под веселую, мажорную музыку, но при этом выбрать композиции, у которых будет ровный ритм. Об этом NEWS.ru рассказала заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы врач-терапевт Ольга Чиркова.

А вот тяжелая музыка может быть опасна для здоровья. Агрессивные композиции способны привести к гипертонии и спазмам. Потому что звуковое сопровождение активно влияет на работу мозга, кровяное давление, психику и даже на тонус мышц.

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«Исходя из этого становится понятным, что агрессивная громкая музыка с излишне быстрым ритмом может оказать дурную услугу при тренировках и привести к гипертонии, головной боли, мышечным спазмам и травмам. Лучше выбирать мажорную музыку с ровным ритмом. Она повысит настроение и снизит расход кислорода мышцами», — отметила Ольга Чиркова.

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При этом врач добавила, что важно следить за громкостью. Особенно в тех случаях, когда тренировка проходит в наушниках. Не стоит превышать оптимальные 70 децибелов.

Кроме того, лучше избегать и грустных композиций. Они могут навевать неприятные воспоминания и также оказывать негативное для занятий спортом воздействие на организм.