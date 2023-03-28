Здоровье 28 марта 2023, 11:55 Терапевт Ольга Чиркова рассказала, какие витамины являются главными для иммунитета

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Наряду с общеизвестными витаминами, которые у всех на слуху, цинк и кверцетин также являются необходимыми микроэлементами для поддержания иммунитета. Об этом News.ru расказала терапевт Ольга Чиркова.

Кверцетин также называют витамином Р. Он предотвращает тромбообразование и делает эритроциты эластичнее. Также благодаря нему капилляры становятся более проницаемыми. Как добавила Ольга Чиркова, его лучше принимать с аскорбиновой кислотой.

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«Цинк называют „элементом красоты“. Он участвует в регуляции жирового и углеводного обмена, способствует заживлению ран, нормализации работы нейронов головного мозга. Кроме того, он стимулирует работу иммунной системы», — подчеркнула врач.

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