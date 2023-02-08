Здоровье 08 февраля 2023, 15:23 Терапевт Ольга Чиркова назвала самые тяжелые для пищеварения блюда

Читать 360tv в

Самое трудное для переваривания блюдо — это жирное жареное мясо. Об этом News.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова.

По ее словам, это блюдо занимает первое место среди самых тяжелых. Потому что жир препятствует выработке желудочного сока. В итоге пища дольше остается в желудке и выделяет токсины.

Реклама

«Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии», — сказала Ольга Чиркова.

Реклама

Как добавило Ura.ru, еще сильнее утяжеляет жирное мясо жареная картошка. Такая еда может вызвать вздутие. Также желудочно-кишечный тракт перегружают многокомпонентные салаты.