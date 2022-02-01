Терапевт обозначила факторы, влияющие на уровень сахара в крови

Врач-терапевт Елена Треско обсудила с Пятым каналом факторы, которые провоцируют сахарный диабет.

«Сахар в крови — показатель, который (замеряется. — Прим. ред.) на данный момент, то есть мы сейчас сдали — мы получили результат», — разъяснила Треско.

Она уточнила, что на уровень сахара в крови влияют погрешности в питании и эмоциональное настроение. Другой анализ — это гликированный гемоглобин. Он показывает уровень повышения глюкозы крови в течение трех месяцев от момента сдачи.

«Если мы измерили окружность талии и у женщин она выше 88, а у мужчин — выше 104, особенно если у ближайших родственников: родителей, бабушек, дедушек, есть сахарный диабет второго типа. Все это увеличивает шанс на то, что сахарный диабет разовьется в ближайшее время», — цитирует специалиста сайт kp.ru.

Врач-аритмолог Андрей Ардашев заверил, что на работу сердца не влияет употребление кофе в разумных количествах. Напиток будет полезен для организма, если не превышать его суточную норму.

«В умеренных дозах (от 40 до 300 миллиграммов) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность», — обратил внимание Ардашев.