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    09 ноября 2020, 14:50

    Терапевт объяснил, в чем опасность отопления в период пандемии СОVID-19

    Полина Петрова

    Терапевт и специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова объяснила, в чем заключается опасность горячих батарей в период пандемии коронавируса, сообщил сайт NEWS.ru.
    Терапевт объяснил, в чем опасность отопления в период пандемии СОVID-19

    Благодаря отоплению температура воздуха повышается и поддерживается на комфортном для человека уровне. Вместе с тем в воздухе снижается влажность с 40–60% до 20–30%. В этих условиях кровь в организме человека загущается и хуже переносит кислород. Из-за этого повышается давление, появляется сонливость и постоянная усталость, снижается работоспособность.

    Помимо прочего, в обогреваемом батареями помещении возникает сухость слизистой носа. Именно она защищает организм от вирусов, в том числе от COVID-19.

    «Поддержание слизистой носа в увлажненном состоянии обеспечивает местный иммунитет. Кроме того, сама влага выполняет барьерную функцию. Если же слизистая носа пересушена, у человека больше вероятности заразиться респираторными заболеваниями», — пояснила Бурлакова.

    Специалист заключила, что по этой причине с простудами чаще сталкиваются в осенний и зимний времена года.