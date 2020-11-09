Терапевт объяснил, в чем опасность отопления в период пандемии СОVID-19

Благодаря отоплению температура воздуха повышается и поддерживается на комфортном для человека уровне. Вместе с тем в воздухе снижается влажность с 40–60% до 20–30%. В этих условиях кровь в организме человека загущается и хуже переносит кислород. Из-за этого повышается давление, появляется сонливость и постоянная усталость, снижается работоспособность.

Помимо прочего, в обогреваемом батареями помещении возникает сухость слизистой носа. Именно она защищает организм от вирусов, в том числе от COVID-19.

«Поддержание слизистой носа в увлажненном состоянии обеспечивает местный иммунитет. Кроме того, сама влага выполняет барьерную функцию. Если же слизистая носа пересушена, у человека больше вероятности заразиться респираторными заболеваниями», — пояснила Бурлакова.

Специалист заключила, что по этой причине с простудами чаще сталкиваются в осенний и зимний времена года.