Терапевт объяснил связь между СОVID-19 и весенним авитаминозом

Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила связь между СОVID-19 и весенним авитаминозом. По ее словам, нехватка витаминов может осложнить течение болезни, сообщило радио Sputnik.

Так, при авитаминозе инфицированный человек рискует получить более тяжелую форму недуга, а только что выздоровевший сохранит неприятные симптомы на более долгий период. Специалист напомнила, что коронавирус оказывает разрушительное действие на сердце, легкие и суставы.

«Если на это еще и авитаминоз наложится, то эти люди начинают тяжелее болеть или тяжелее выходить из состояния ковида. Весной авитаминоз у нас — это нехватка витаминов группы C, группы B и группы D. Дефицит этих витаминов ухудшает общее состояние организма», — пояснила врач.

Как отметила Лапа, чтобы не допустить двойного негативного влияния авитаминоза и COVID-19, нужно проверить уровень витаминов в организме и восполнить их недостаток. Она уточнила, что витамины группы B влияют на центральную нервную систему. Если ее поддержать, то восстановление после болезни в разы ускорится.

При этом наблюдение специалиста крайне важно. Заниматься самолечением опасно для здоровья.