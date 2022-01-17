Терапевт объяснил, почему нельзя долго сидеть перед телевизором

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, почему просмотр телевизора может сильно навредить здоровью, в том числе привести к тромбоэмболии легочной артерии. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам специалиста, даже два-три часа в день без движения могут значительно повысить риск тромбоэмболии легочной артерии. Поджатые или скрещенные ноги лишь усугубляют ситуацию.

«Иногда в венах ног формируются тромбы. Это сгустки крови, которые обычно появляются от застоя крови. Если отток крови из вен нарушен, то в такой застоявшейся крови легче образуются сгустки. Иногда этому способствует ненормально повышенная свертываемость крови. Если такой тромб закупорит легочную артерию или ее крупную ветвь, то кровь остановится и не будет насыщаться кислородом. Появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Если тромбоэмболия массивная, то пострадавший человек умирает. Если тромбы зацепили только мелкие ветви легочной артерии, то можно вообще ничего не почувствовать и никогда про это не узнать», — отметил врач.

Специалист посоветовал для профилактики тромбоэмболии не скрещивать ноги во время сидения и надевать удобную, неплотную одежду. Желательно каждые 60 минут вставать для разминки.

В случае, если доктор назначил лекарства для профилактики тромбообразования, то обязательно их нужно принимать, заключил терапевт.